В МЧС Казахстана сообщили, что при крушении самолета выжили 28 человек

При крушении пассажирского самолета вблизи города Актау удалось выжить 28 человек. Об этом информировали в пресс-службе МЧС республики.

"Из них 22 человека госпитализированы", - сказано в сообщении. Информация о пострадавших уточняется. Согласно данным министерства, всего на борту находились 67 человек, включая 5 членов экипажа.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева сообщила, что среди пострадавших двое детей.

На месте крушения работают 150 человек личного состава и 45 единиц техники. Списки пассажиров воздушного судна будут представлены позднее.