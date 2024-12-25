Новак оценил ситуацию с запасами газа в Европе как напряженную

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В Европе уже складывается напряженная ситуация с газом - запасы в ее хранилищах на 3-5% меньше, чем в среднем за последние пять лет. На это обратил внимание вице-премьер России Александр Новакв интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, "там уже достаточно напряженная ситуация, даже несмотря на то, что газ сейчас еще продолжает поступать из России".

"Если он прекратит поступать, значит, там ситуация будет еще более сложная", - подчеркнул вице-премьер.