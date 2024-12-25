Песков: перечисленный Украине $1 млрд из российских активов украден

© Михаил Метцель/ ТАСС

Перевод Украине $1 млрд в счет доходов с замороженных Западом российских активов может в перспективе стать основанием для судебного преследования, эти деньги украдены у России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

"Говоря по-русски, эти деньги сворованы у нас. И те наши авуары, которые являются заблокированными, также заблокированы совершенно незаконно. Это идет вразрез всем нормам и правилам", - указал он.

"Подобные незаконные действия, в том числе и перечисление этого миллиарда, безусловно, могут в перспективе стать поводом для нашего судебного преследования. И мы, несомненно, будем использовать впоследствии все возможности для защиты наших прав и прав на нашу собственность", - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев получил первые средства за счет замороженных российских активов. Он отметил, что Украина получила от США $1 млрд, обеспеченный доходами от замороженных активов РФ, и это первый транш из запланированных $20 млрд, которые США готовы выделить за счет использования российских активов в рамках инициативы Группы семи.