Среди выживших при крушении самолета в Казахстане 10 граждан РФ

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При крушении самолета в Казахстане недалеко от аэропорта Актау выжили, предварительно, 10 граждан РФ. Об этом со ссылкой на российское посольство в Казахстане сообщает ТАСС.

"Согласно предварительным данным, в результате крушения пострадали 10 граждан России. Все они находятся в медучреждениях города Актау", - говорится в сообщении.

Кроме того, среди выживших 14 граждан Азербайджана, 2 - Киргизии, гражданство 3 не установлено.