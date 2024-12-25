Российский рынок акций снижается на открытии торгов

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Российский рынок акций 25 декабря открылся снижением ведущих индексов, юань слабеет к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи опустился на 0,4% и составил 2 680,25 пункта, индекс РТС - также снизился на 0,4%, до 845,41 пункта.

Курс юаня к рублю в начале торгов Мосбиржи снизился на 5,1 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,649 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил снижение и торговался на уровне 2 679,96 пункта (-0,41%), индекс РТС составлял 845,32 пункта (-0,41%). Вместе с тем курс юаня замедлил снижение до 13,651 рубля (-4,9 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.