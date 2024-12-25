Лавров отметил, что о допускающих ядерную войну сценариях говорит только Запад

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Только Запад пускается в рассуждения о сценариях, которые предполагают ядерную войну. На этом акцентировал внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Россия никогда не была инициатором дискуссий о том, что же делать с ядерным оружием и можно ли его применять. Наоборот, именно по инициативе Москвы в 2021 году сначала на уровне президентов РФ и США, а затем на уровне лидеров всей "пятерки" ядерных государств - постоянных членов Совета Безопасности ООН была воспроизведена "формула Горбачева - Рейгана" о том, что в ядерной войне не может быть победителей, поэтому она никогда не должны быть развязана", - указал глава российской дипломатии.

"Все другие инициативы, в которых не исключались варианты ядерной войны, подобного рода высказывания звучали исключительно из западных столиц", - подчеркнул он.