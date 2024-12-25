В Азербайджане заявили о 32 выживших при крушении самолета в Казахстане

© Азамат Сарсенбаев/REUTERS/ТАСС

При крушении самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от города Актау остались в живых 32 человека. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы Генпрокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов в ходе брифинга.

По его словам, "согласно последней информации, из находившихся на борту воздушного судна 32 человека выжили, им оказывается медицинская помощь".

В пресс-службе администрации Мангистауской области республики уточнили, что бригада скорой помощи подтвердила гибель четырех человек на месте авиакатастрофы. Поиски остальных пассажиров продолжаются.