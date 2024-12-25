NY Post: покупка Гренландии может оказаться крупнейшим приобретением для США

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Приобретение Гренландии США может оказаться самой крупной покупкой территорий в американской истории, отмечает газета New York Post.

Согласно публикации, в случае успеха будущего президента США Дональда Трампа по переходу Гренландии под американский контроль Вашингтон получит больше территорий, чем при покупке Луизианы в 1803 году. Территория Гренландии, на которой проживают около 56 тыс. человек, составляет 2 166 084 кв. км, тогда как приобретение французских территорий в Северной Америке в начале XIX века расширило площадь США на 2 144 476 кв. км. На тот момент покупка Луизианы почти в два раза увеличила территорию Соединенных Штатов.

По данным издания, ссылающегося на близкие к Трампу источники, избранный американский лидер "на 100% серьезно" относится к идее получения контроля над Гренландией, а также над Панамским каналом.

В первый президентский срок Трампа в 2019 году американские СМИ сообщали, что он интересовался возможностью купить Гренландию, которая является территорией в составе Дании и обладает правами широкой автономии. Власти королевства обсуждать продажу Гренландии тогда отказались.

В декабре текущего года Трамп отмечал, что Вашингтону необходимо установить контроль над Гренландией. Реагируя на это премьер-министр острова Мюте Эгеде заявил: "Мы не продаемся и никогда не будем продаваться".