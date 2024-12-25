Хинштейн заявил о гибели трех человек в результате обстрела Льгова

В результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) города Льгова Курской области погибли три человека, еще один человек скончался в больнице. Соответствующую информацию разместил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

"Предварительно, в результате варварского обстрела со стороны ВСУ мирного Льгова погибли три человека, еще один позднее умер в больнице", - указал Хинштейн.

По его данным, в результате атаки пять человек получили ранения. Состояние одной женщины оценивается как тяжелое. "В настоящее время им оказывают всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", - отметил врио руководителя региона.

Кроме того, уточняется, что пятиэтажный и два одноэтажных жилых дома оказались повреждены в результате обстрела со стороны ВСУ. В соседних домах выбиты стекла, получили повреждения по меньшей мере 12 автомобилей, разрушен участок газопровода.