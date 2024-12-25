Путин пригласил гостей из СНГ на празднование Дня Победы в Москву

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин пригласил лидеров стран СНГ в Москву на празднование 80-летия Победы, а воинские расчеты из этих государств - принять участие в параде.

"Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая", - обратился Путин к коллегам во время неформального саммита СНГ.

Он также выразил надежду, что "воинские расчеты из стран СНГ смогут принять участие в параде на Красной площади". Ранее глава российского государства уже приглашал принять участие в параде воинские расчеты из стран Организации Договора о коллективной безопасности.