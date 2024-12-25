В Крыму от нефтепродуктов очистили 3,5 км берега, обследовано 412 км

В Крыму от загрязнения мазутом, произошедшего после крушения танкеров в Керченском проливе, очищено 3,5 км береговой линии. Обследовано 412 км берега. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале регионального министерства экологии и природных ресурсов.

"Ликвидация последствий разлива мазута в Керченском проливе продолжается. За 24 декабря на территории Ленинского района и на острове Тузла от загрязнений нефтепродуктами очищено 3,5 км береговой линии. Собрано и вывезено 20,3 т (833 мешка) загрязненного песка", - сказано в сообщении.

В ликвидации были задействованы около 170 человек, а также 26 единиц техники. Всего в период с 21 по 24 декабря обследовано 412 км береговой линии.