Путин убежден, что углубление сотрудничества отвечает коренным интересам стран СНГ

Гавриил Григоров/ТАСС

Углубление партнерства в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) соответствует интересам стран - участниц объединения. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе неформального саммита СНГ.

"В целом углубление партнерства в рамках Содружества в самых разных областях отвечает коренным интересам народов наших стран. Будем и далее сообща работать над решением задач социально-экономического развития, укрепления стабильности и безопасности", - выразил уверенность глава российского государства.

Он также пожелал успехов президенту Таджикистана Эмомали Рахмону в связи с переходом в 2025 году председательства в СНГ к этой стране. "Хотел бы пожелать Эмомали Шариповичу, всем нашим таджикистанским друзьям успехов. В свою очередь, готовы оказывать все необходимое содействие", - заверил Путин.

"Пользуясь случаем, просил бы передать самые сердечные поздравления с наступающим Новым годом и пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания гражданам ваших государств", - обратился он к руководителям стран - участниц СНГ.