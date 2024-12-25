Около 50% жителей России предпочли бы получить премию вместо корпоратива

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Почти половина жителей России предпочли бы премию новогоднему корпоративу. Об этом со ссылкой на данные исследования медиахолдинга Rambler&Co сообщает ТАСС.

"Около половины (46%) россиян заявили, что предпочли бы получить премию вместо вечеринки. У 20% сотрудников в этом году нет корпоративов. 17% видят в мероприятии удобный повод для неформального общения с коллегами", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем 10% россиян считают, что работа и развлечения должны быть разделены. Лишь 7% признались, что с радостью и праздничным настроением готовятся к мероприятию.

Кроме того, для 34% посетителей корпоративов ключевым элементом стали еда и угощения. Для 22% важно награждение лучших сотрудников. Конкурсы, розыгрыши и танцы с музыкой ценят по 14% респондентов. Для 8% особое место занимает торжественное выступление руководителя, еще для 8% - возможность узнать свежие сплетни.

Как отмечается, самый распространенный совет для успешного корпоратива от 61% опрошенных: вовремя уйти, чтобы не оказаться в неприятных ситуациях. Еще 16% участников исследования рекомендуют пить только сок или безалкогольные напитки, 12% дают совет воспользоваться неформальной обстановкой и обсудить повышение, а 11% предлагают брать с собой контейнеры для еды.

При этом наиболее комфортным вариантом проведения новогоднего корпоратива для 39% респондентов являются посиделки в офисе. Поход в бар или ресторан с коллегами выбрали 33%. Совместные выезды за город предпочли 14%, а мероприятия с ведущими и конкурсами - 13%.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co в период с 12 по 19 декабря текущего года среди 42 216 интернет-пользователей.