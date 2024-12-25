Дания намерена усилить оборону Гренландии после заявления Трампа

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Власти Дании объявили о выделении дополнительных средств на оборону Гренландии после заявления будущего президента США Дональда Трампа о том, что Вашингтону необходимо установить контроль над территорией. Об этом информировала британская радиовещательная корпорация Би-би-си, ссылаясь на министра обороны Дании Троэльса Лунда Поульсена.

Отмечается, что объем средств на оборону Гренландии составит "двузначную сумму в миллиардах" крон. Согласно оценкам местных СМИ, она составит около $1,7-2 млрд. На эти деньги Дания сможет купить два новых корабля и столько же беспилотников дальнего радиуса действия, указал Поульсен.

Вместе с тем Дания планирует увеличить численность личного состава Арктического командования в столице острова Нууке. Кроме того, королевство намерено модернизировать один из трех основных гражданских аэропортов Гренландии для обслуживания сверхзвуковых истребителей F-35.

Ранее Трамп назвал абсолютно необходимыми "владение и контроль" США над Гренландией. В качестве реакции на слова американского политика премьер-министр Гренландии Мюте Эгеде заявил, что остров "не продается и никогда не будет продаваться".