Новак заявил, что рост ВВП РФ по итогам 2024 года составит 3,9-4%

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Рост ВВП России по итогам уходящего года составит 3,9-4%. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия-24".

"Ожидаем к концу года, если смотреть текущий тренд второго полугодия, что выйдем по году на 3,9-4% темпы роста экономики", - указал он.

Новак отметил, что в настоящее время наблюдается устойчивое и динамичное развитие экономики РФ.

"В 2023 году темпы роста нашей экономики составили 3,6%. В этом году, согласно оценке Минэкономразвития, за 10 месяцев текущего года рост экономики еще выше - 4,1%. Совокупно за два года порядка 8%. И, безусловно, это свидетельствует об устойчивости российской экономики", - сказал он.

Новак также обратил внимание, что Россия в 2024 году вошла в четверку крупнейших экономик мира по паритету покупательской способности.