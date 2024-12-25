Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 230 военных

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 230 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены 2 танка, 2 боевые бронемашины и 3 автомобиля", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 43 740 военнослужащих, 255 танков, 194 боевые машины пехоты, 136 бронетранспортеров, 1 318 боевых бронемашин, 1 182 автомобиля, 324 артиллерийских орудия, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.