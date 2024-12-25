Песков: Пашинян примет полноформатное участие в саммите ЕАЭС

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет полноформатное участие в саммите Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по видеосвязи, хотя и не приедет лично из-за положительного теста на ковид. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К сожалению, сейчас так произошло с положительными тестами. Тем не менее завтра все равно Пашинян будет участвовать посредством видеоконференции. Это будет полноформатное участие", - сказал он.