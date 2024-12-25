С Байконура была запущена двухтысячная ракета Р-7 со спутником ДЗЗ

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Ракета-носитель "Союз-2.1б" вывела на рабочую орбиту спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Ресурс-П" № 5, сообщает ТАСС.

Ракета-носитель была запущена в 10:45 мск с площадки №31 космодрома Байконур. Этот пуск стал двухтысячным для семейства ракет Р-7, совершающих пуски с 15 мая 1957 года.

Аппараты серии "Ресурс-П" предназначены для дистанционного зондирования Земли, регионального и локального мониторинга ее поверхности. Они отличаются сверхвысоким пространственным разрешением - меньше 1 метра на пиксель. Аппараты также оснащены RPC-полиномом (инструментом для повышения точности и ускорения обработки данных) и обладают возможностью стереоскопической съемки для создания трехмерных моделей поверхности.

Информация, получаемая спутниками "Ресурс-П", используется для исследования природных ресурсов, контроля загрязнения и деградации окружающей среды, контроля водоохранных и заповедных районов.