Лавров предупредил, что никому не стоит испытывать на прочность терпение РФ

© Сергей Фадеичев/ ТАСС

Россия не хочет "разогревать вопрос" о рисках применения ядерного оружия, но никому не следует испытывать терпение России на прочность. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Мы не стремимся разогревать вопрос о рисках применения ядерного оружия, мы твердо привержены формуле, что в ядерной войне не может быть победителей", - сказал он в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".

"Но я бы никому не рекомендовал испытывать на прочность наше терпение, нашу решимость отстоять законные национальные интересы всеми имеющимися средствами", - указал глава МИД РФ.

Он отметил, что на эту тему детально высказался президент России Владимир Путин в ходе совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции на прошлой неделе, а также в других выступлениях. "Мы очень рассчитываем, что имеющие уши да услышат, а имеющие мозги да поймут", - заключил глава российской дипломатии.