Эрдоган: террористы в Сирии или сложат оружие, или будут уничтожены

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Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что его страна решительно нацелена покончить с деятельностью террористических сепаратистских организаций на территории Сирии, которые должны или сложить оружие, или подлежат ликвидации.

"Мы полны решимости сокрушить террористические организации в Сирии, особенно "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и Рабочую партию Курдистана (запрещена в Турции), которые несут угрозу выживанию обеих стран. Эти преступники-сепаратисты либо сами попрощаются со своим оружием, или же будут похоронены вместе с ним на сирийской земле", - сказал он, выступая в парламенте перед фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Эрдоган подчеркнул, что террористические группировки в Сирии - "это источник угрозы для Сирии, а также Ирака и Турции". "Единственным членом НАТО, который врукопашную сражается с ними, является Турция. Наша цель - обеспечить мир, спокойствие и стабильность в каждой точке нашего региона, начиная с Сирии. Для других безопасность и спокойствие Сирии могут иметь второстепенное значение. Мы же не можем позволить себе так думать, поскольку у нас с ней 900-километровая граница", - указал он.

Что касается вопроса с сирийскими беженцами в Турции, Эрдоган заверил, что Анкара "поможет тем, кто хочет вернуться", но "не станет никого отправлять силой".