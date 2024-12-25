В Казахстане сообщили о 38 погибших при крушении самолета

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В результате крушения пассажирского самолета в Казахстане погибли 38 человек. Об этом сообщил портал Tengrinews, ссылаясь на вице-премьера республики Каната Бозумбаева, который возглавляет правительственную комиссию по расследованию обстоятельств происшествия.

"К настоящему моменту известно о 38 погибших", - следует из сообщения.

Уточняется, что тела погибших при крушении воздушного судна сильно обгорели, будет проводиться опознание.