NYT: Маск намерен сократить федеральные расходы США на $2 трлн

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Будущий президент США Дональд Трамп и американский миллиардер Илон Маск намерены сократить федеральные расходы на триллионы долларов. Об этом пишет газета The New York Times.

Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами, которые возглавят новое ведомство по повышению эффективности правительства, планируют "урезать федеральные расходы на $2 трлн" путем уменьшения числа правительственных агентств. Однако эксперты, с которыми беседовало издание, сомневаются, что эта инициатива будет успешной по причине растущих расходов на социальные программы.

Некоторое время назад президент США Джо Байден подписал утвержденный обеими палатами Конгресса проект закона о продолжении финансирования работы федерального правительства до 14 марта 2025 года.