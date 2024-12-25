Захарова: Киев не может самостоятельно создать ядерное оружие

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Киевский режим не имеет ресурсов для самостоятельного создания ядерного оружия, это возможно лишь при получении важных компонентов от других государств. На это обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Самостоятельно киевский режим за несколько недель не может создать ядерное оружие. Это факт, точка. Единственная возможность, если говорить о создании ядерного оружия на Украине, это только в том случае, если террористический режим Зеленского получит важные для этой работы компоненты извне, от других государств", - подчеркнула дипломат.