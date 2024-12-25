Тест Пашиняна на коронавирус снова оказался положительным

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его повторный тест на коронавирусную инфекцию оказался положительным.

"Мой тест на ковид снова положительный. Я продолжу работу с ограничениями до выздоровления", - указал премьер в Telegram-канале.

Утром Пашинян информировал о том, что 23 декабря получил положительный тест на коронавирус и на два дня изолировался и выполнял работу удаленно. По его словам, ранее в среду его тест был уже отрицательным, но он все равно решил воздержаться от участия в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге. Вместе с тем глава армянского правительства отметил, что до конца дня решит, поедет ли на саммит ЕАЭС 26 декабря.