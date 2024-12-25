Захарова назвала Зеленского "невменько" после попыток подкупа премьера Словакии

Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает оскорбительными высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Ранее Фицо заявил, что Зеленский предлагал ему во время переговоров в Брюсселе €500 млн из активов РФ за поддержку членства Украины в НАТО, на что глава словацкого правительства ответил отказом.

"Такого прямого, хамского, оскорбительного заявления в адрес главы другого государства со стороны невменько, которым стал Зеленский, я, откровенно говоря, не слышала", - указала Захарова.

По ее мнению, "болезненные амбиции" Зеленского сделали его неадекватным. В этом контексте дипломат также обратила внимание на масштабы коррупции на Украине, которые превратили ее в "страну-коррупционера".

В минувшее воскресенье Фицо совершил рабочий визит в Россию. Президент РФ Владимир Путин принял его в Кремле. Они общались один на один. Это первая личный контакт Путина и Фицо с 2016 года.