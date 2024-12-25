Берл Лазар зажег светильник в центре Москвы по случаю Хануки

© Артем Геодакян/ ТАСС

Главный раввин России Берл Лазар зажег на Площади Революции в Москве первую свечу большого ханукального восьмисвечника, церемония состоялась по случаю еврейского праздника свечей - Ханука, сообщает ТАСС.

Торжественное открытие праздника на Площади Революции ежегодно собирает горожан и гостей столицы.

"35-й раз мы зажигаем ханукию в Москве и делаем это всегда на центральных площадях. Чтобы этот свет открылся не только тем, кто находятся рядом с нами, но и людям по всему миру", - сказал Берл Лазар, обращаясь к общине.

В день начала еврейского праздника ханукальные свечи зажигают на площадях многих городов РФ, этот ритуал символизирует победу света над тьмой. Верующие зажигают менору-восьмисвечник и в своих домах, каждый вечер добавляя по одной свече.

Ханука длится восемь дней, начало празднования зависит от еврейского календаря. В 2024 году она начинается вечером 25 декабря и закончится с наступлением ночи 2 января.

Праздник посвящен чуду, происшедшему согласно преданию при освящении Иерусалимского храма после победы войска Иуды Маккавея над войсками царя эллинистической Сирии Антиоха Эпифана в 164 году до н. э., когда восьмисвечник горел в храме восемь дней, хотя масла хватало только на одни сутки.