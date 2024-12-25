Албания надеется войти в состав Евросоюза в 2028 году

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Албания будет готова войти в состав Европейского союза в 2028 году. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр страны Эди Рама.

"Технически мы будем готовы присоединиться к Евросоюзу в 2028 году", - сказал он в интервью французской газете Le Monde. "Я не знаю, скажет Евросовет да или нет Албании", - указал премьер.

Он отметил, что процесс вхождения в сообщество остается "политическим вопросом, связанным с внутренней динамикой ЕС и электоральными потребностями стран-участниц". Рама уточнил, что рассчитывает воспользоваться технологиями чат-бота ChatGPT с тем, чтобы законодательство Албании удалось привести в соответствие с законами ЕС.

В октябре Евросоюз начал переговоры с Албанией по первому блоку вопросов о ее вступлении в сообщество.

Албания получила официальный статус кандидата на вступление в Евросоюз в июне 2014 года. Совет ЕС одобрил начало переговоров о ее присоединении к сообществу в марте 2020 года. В июле 2022 года ЕС начал такие переговоры с Албанией.