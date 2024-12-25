Прощание с Янисом Тиммой состоится 27 декабря в Риге

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Церемония прощания с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой пройдет в Риге 27 декабря. Соответствующее сообщение разместила сестра Тиммы Лелда Жанцецка в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) .

"В среду утром Янис прибыл в Латвию. Спасибо всем за помощь в его транспортировке и за большое количество соболезнований! Попрощаться с Янисом можно будет 27 декабря в Рижском крематории", - сказано в сообщении.

17 декабря стало известно, что Тимма был обнаружен мертвым в центре Москвы. Предварительно, причиной смерти 32-летнего мужчины стал суицид.

Тимма был выбран под общим 60-м номером на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В составе подмосковных "Химок" он стал серебряным призером Единой лиги ВТБ в сезоне-2018/19. В России он также защищал цвета петербургского "Зенита" и казанского УНИКСа. В 2017 году латвиец принимал участие в Матче звезд Единой лиги ВТБ. Тимма также выступал за турецкий клуб "Дарюшшафака", латвийские "Вентспилс" и ВЭФ, испанские "Басконию" и "Обрадойро", греческий "Олимпиакос", американский "Осеола Мэджик".