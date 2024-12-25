Выжившие в крушении под Актау находились в хвосте самолета

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Большинство выживших во время крушения пассажирского самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи Актау находились в хвосте самолета. Об этом информировало агентство Vesti.kg.

Сообщается, что 16 пассажиров, летевших в передней части воздушного судна, выбросило из самолета сразу после удара о землю. Сидевшие в середине погибли в салоне.

Ранее МЧС Казахстана распространило фотографии и видеозаписи с места аварии. На кадрах видно, что хвостовая часть получила меньше всего повреждений, остальные части самолета разрушены.

Согласно данным сайта russianairplanes.net, борт, носивший имя Gusar, находился в эксплуатации с 24 июля 2013 года. В 2017-2023 годах летал в ливрее Buta Airways (суббренд Azerbaijan Airlines).