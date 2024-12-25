ЦАХАЛ взорвал два туннеля радикалов в секторе Газа длиной 4 км

© REUTERS/ Mohammed Salem/ТАСС

Военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) взорвали два туннеля радикалов общей протяженностью в 4 км на стыке центральной и южной частей сектора Газа. Об этом информировала армейская пресс-служба, уточнив, что в ходе операции был нейтрализован отряд вооруженных боевиков.

В ЦАХАЛ обрисовали маршруты туннелей как "сложные, содержавшие несколько входных шахт, часть из которых была заминирована".

Вместе с тем в рамках операции "были уничтожены противотанковые позиции и террористические объекты, которые представляли угрозу для военнослужащих", указали в пресс-службе.