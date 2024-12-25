Большинство россиян готовы потратить на подарок ребенку до 3 тыс. руб.

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В России более 70% родителей готовы потратить на новогодний подарок своему ребенку до 3 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования Объединенной компании Wildberries и Russ ("РВБ") и Ассоциации предприятий индустрии детских товаров, передает ТАСС.

"Более 70% родителей готовы потратить на подарок своему чаду не более 3 тыс. рублей. При этом каждый третий опрошенный выбрал диапазон "от 1 тыс. до 2 тыс. рублей", примерно каждый пятый - "от 2 тыс. до 3 тыс. рублей", - следует из материалов исследования.

Вместе с тем равные доли получили ответы "до 1 тыс. рублей" и "более 5 тыс. рублей" (по 13-14%), а также варианты "от 3 тыс. до 4 тыс. рублей" и "от 4 тыс. до 5 тыс. рублей" (по 8-9%).

Согласно данным опроса, самой популярной категорией, которую выбрали 44% россиян, отвечая на вопрос "Что просил ваш ребенок в качестве подарка?", оказались игрушки. Вторая позиция у различных гаджетов и электроники (25%). Затем идут предметы одежды и различные наряды (14%), канцелярия и наборы для творчества (13%), велосипеды, санки, скейты и другие средства передвижения (13%), настольные игры (12%).

Как отмечается, самыми востребованными игрушками стали куклы и сопутствующие товары (35%), конструкторы и строительные наборы (31%), игрушечный транспорт (26%), игрушки на радиоуправлении и мягкие игрушки (по 24%), а также наборы для творчества и хобби (21%).

В опросе приняли участие почти 1,7 тыс. родителей, проживающих в городах-миллионниках и в остальной части РФ, у которых есть хотя бы один ребенок в возрасте до 10 лет.