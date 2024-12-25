Bild: Зеленский решил заменить посла Украины в Германии

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Владимир Зеленский отправил в отставку посла Украины в ФРГ Алексея Макеева. Об этом пишет газета Bild, ссылаясь на источники в дипломатических кругах.

Сообщается, что преемником Макеева станет нынешний посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук. Официально замена Макеева является частью регулярной ротации дипломатов. Однако в действительности, как отмечает издание, все может быть по-другому. Работу Макеева систематически подвергал критике его предшественник Андрей Мельник, который семь лет был послом в Германии. В частности, в интервью газете Tagesspiegel он подчеркивал, что Макееву следует убедить Берлин оказать больше помощи Киеву.

В дипломатических кругах полагают, что Мельник не удерживался от критики даже в кулуарах, следует из публикации. Уточняется, что Макеев останется в Германии до февраля. Однако необходимые для его увольнения документы уже переданы в германское внешнеполитическое ведомство.

Макеев был назначен послом Украины в Берлине в октябре 2022 года. За время его пребывания в должности ФРГ предоставила Киеву 121 боевой танк и 140 БМП, а также значительное количество другого оружия.