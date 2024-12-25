Карл III посвятил рождественскую речь страдающим в конфликтах и медработникам

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Король Великобритании Карл III в обращении по случаю отмечаемого 25 декабря протестантами и католиками Рождества напомнил о страдающих в конфликтах по всему миру людях и поблагодарил врачей за их самоотверженный труд. Трансляцию речи 75-летнего монарха вели ведущие британские телеканалы.

"В этот рождественский день мы не можем не думать о тех, для кого разрушительные последствия конфликта - на Ближнем Востоке, в Центральной Европе, в Африке и в других местах - представляют угрозу для жизни и источников существования", - указал Карл III. "Мы также думаем о гуманитарных организациях, которые без устали работают над тем, чтобы доставить жизненно важную помощь", - отметил он.

Вместе с тем король затронул в ежегодном послании и личную тему борьбы с раком. Ее в уходящем году вел как он, так и его невестка - жена наследника престола принца Уильяма принцесса Кейт (Миддлтон).

"Я выражаю особенную, сердечную благодарность самоотверженным врачам и медсестрам, которые в этом году поддерживали меня и других членов моей семьи в моменты неопределенности и тревоги болезни, помогали найти силы, оказать помощь, утешение, в которых мы нуждались", - сказал монарх, выполняющий также роль духовного главы Церкви Англии.

"Все мы на каком-то этапе нашей жизни проходим через страдание, будь оно душевное или физическое. Мера, в которой мы помогаем друг другу, и получаем взаимную поддержку, будь мы верующими или нет, определяет степень нашей цивилизованности как нации", - подчеркнул он.

Обращение было записано в небольшой часовне в центральном столичном районе Фицровия. Ранее она предназначалась для сотрудников и пациентов ныне снесенной Мидлсекской больницы, а сегодня используется в качестве центра общественной жизни.

На прошлой неделе в Букингемском дворце информировали о том, что Карл III продолжит курс лечения от рака в 2025 году.

В первый раз на Рождество к стране обратился по радио в 1932 году прадедушка Карла III - король Георг V. В 1952 году эту традицию продолжила его дочь - королева Елизавета II.