FT: конфликт на Украине может отразиться на низкой рождаемости в ЕС

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Низкие показатели рождаемости в странах Европейского союза могут быть связаны с высокой инфляцией и конфликтом на Украине. Соответствующую точку зрения изложила профессор демографии Саутгемптонского университета Энн Беррингтон в интервью газете Financial Times.

"У вас может быть работа, но вы боитесь ее потерять, или обеспокоены инфляцией или конфликтом на Украине, поэтому вы можете не хотеть иметь детей", - отметила эксперт.

Так она прокомментировала данные статистики о том, что показатели рождаемости в более чем 10 странах ЕС, в том числе Германии, Испании и Италии, составляют менее 1,4 ребенка на одну женщину. ООН оценивает такой уровень рождаемости как "сверхнизкий".