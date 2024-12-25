Акватория в Керченском проливе обработана сорбентом на площади 29,4 тыс. кв. м

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Акватория на площади 29,4 тыс. кв. м в Керченском проливе, где в рамках мониторинга были обнаружены пятна мазута, обработана сорбентом. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

"В Керченском проливе обследовано 295 кв. км акватории. Площадь обработанной акватории - 29,4 тыс. кв. м. Установлено 450 м боновых заграждений", - следует из сообщения, передает ТАСС.

Площадь обработанной береговой полосы в порту Анапы составила 4,95 кв. км. Работы по уборке загрязненного песка продолжаются по пяти секторам в Темрюкском районе и Анапе. Всего собрано порядка 30 тыс. тонн загрязненного песка и грунта. Кроме того, волонтеры спасли около 1,2 тыс. птиц.

Накануне администрация Краснодарского края информировала о том, что направит из бюджета региона на ликвидацию ЧС 1,2 млрд рублей. В среду губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что выброс нефтепродуктов на берег Анапы и Темрюкского района не прекращается.