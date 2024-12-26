Лавров убежден, что перемирие на Украине сегодня стало бы путем в никуда

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Россию не может устроить "пустой разговор" по украинскому урегулированию, перемирие сейчас стало бы путем в никуда. Такое мнение выразил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и зарубежным СМИ.

"Пока все, что мы слышим, это разговоры о необходимости придумать какое-то перемирие, и особо не скрывается, что нужно это перемирие с тем, чтобы выиграть время для продолжения накачивания Украины оружием, чтобы они привели себя в порядок, провели дополнительную мобилизацию и так далее", - указал он.

"Перемирие - это путь в никуда. Нам нужны окончательные юридические договоренности, которые будут отображать все условия обеспечения безопасности России и, конечно, законные интересы безопасности наших соседей, но в контексте, который будет международно-правовым способом закреплять невозможность нарушения этих договоренностей", - подчеркнул глава российской дипломатии.

По его словам, эти договоренности должны, в первую очередь, касаться первопричин украинского кризиса. "Две главных из них - это, прежде всего, нарушение всех обязательств не продвигать НАТО на восток и агрессивное поглощение натовцами всего геополитического пространства вплоть до наших границ, и Украине была уготована эта участь. И вторая первопричина - это совершенно расистские действия киевского режима после госпереворота, когда официально было провозглашено истребление всего русского - языка, СМИ, культуры, даже использование русского языка в быту, и запрет канонической Украинской православной церкви", - уточнил Лавров.