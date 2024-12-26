Тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане обнаружены

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Тела всех 38 погибших при крушении самолета в Казахстане обнаружены, 7 человек удалось опознать. Об этом со ссылкой на МЧС Казахстана передает ТАСС.

Сообщается, что "на месте крушения самолета аварийно-спасательные работы проводят бригады Центрального оперативного штаба РФ".

"Найдено 38 тел погибших, их передали в центр судебно-медицинской экспертизы. Среди них 6 граждан Казахстана и 3 члена экипажа", - указали в МЧС.

Уточняется, что "опознаны тела 7 человек". В ведомстве также отметили, что в среду группой спасателей МЧС обнаружен черный ящик. На месте ЧП было организовано круглосуточное дежурство.