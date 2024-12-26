Таиланд принял приглашение стать страной - партнером БРИКС

Таиланд принял приглашение России стать страной - партнером БРИКС. С таким заявлением выступил гендиректор департамента информации, пресс-секретарь таиландского МИД Никондет Пхалангкун.

"31 октября Таиланд получил от России, председателя БРИКС в 2024 году, официальное приглашение стать страной - партнером БРИКС. 24 декабря состоялось заседание правительства, по итогам которого было принято решение, что Таиланд даст положительный ответ на это приглашение", - указал он.

Пхалангкун также отметил, что "получение статуса страны - партнера БРИКС представляет собой важнейшую ступень для Таиланда на пути вступления в состав БРИКС в качестве полноправного члена в будущем".