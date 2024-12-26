Хуснуллин дал старт движению по двум платным автодорогам в Татарстане

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В Татарстане запущены две платные автодороги. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин открыл движение по второй очереди Вознесенского тракта и автодороге Алексеевское - Альметьевск по видео-конференц-связи.

"Мы открываем дорогу, второй этап Вознесенского тракта. Также Татарстан перевыполнил показатель по региональным дорогам, уже фактически приближается к выполнению плана, который у нас стоял к 2030 году. И сегодняшняя дорога, которую мы открываем, Алексеевск - Альметьевск, также внесла в это существенный вклад. По этой дороге я хочу обратить внимание, что она построена с привлечением внебюджетных источников. И она соединяет три федеральные трассы - М5 "Урал", М-7 "Волга" и М-12 "Восток", - отметил вице-премьер.

Он также отметил, что Татарстан выполнил нацпроект "Безопасные и качественные дороги". "Татарстан уверенно выполнил проект по доведению в нормативное состояние 85% дорог в агломерациях. У нас были в декабре запущены Горьковское шоссе и Большой Зеленодольск по этому проекту. Обход Набережных Челнов, что является проектом и агломерации, и коридора Север-Юг. Это прямое поручение президента о расширении нашей дороги на восток", - указал Хуснуллин.

Кроме того, в рамках церемонии были открыты объекты, построенные в рамках реконструкции казанского аэропорта.

По данным пресс-службы Миндортранса Татарстана, второй этап Вознесенского тракта призван разгрузить Мамадышский тракт. Протяженность шестиполосного платного участка дороги составляет 7,6 км. Стоимость проезда по Вознесенскому тракту для легковых автомобилей I категории составит 90 рублей и 150 рублей - в час пик. Для автомобилей II категории - 150 рублей, III категории - 250 рублей, IV категории - 350 рублей.

Уточняется, что трасса Алексеевское - Альметьевск является современным автобаном международного значения. Входит в состав платной автомобильной дороги Шали (М-7) - Бавлы (М-5). Дорога протяженностью 145 км проходит через пять муниципальных районов Татарстана. Стоимость проезда по трассе для легковых автомобилей I категории составит 4,5 рубля на 1 км, II категории - 6,75 рубля на 1 км, III категории - 9 рублей на 1 км, IV категории - 18 рублей на 1 км.