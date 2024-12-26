Попова отметила, что риски по COVID-19 в России сохраняются

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В России сохраняются риски по вирусу COVID-19, эпидемиологическая ситуация по ковиду и гриппу в стране стабильная. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью телеканалу "Россия-24".

"Сегодня речь уже не идет о пандемии ковида, считается, что она закончилась. Вирус COVID-19 - один из множества вирусов, которые называются коронавирусами, стал сезонным, но риски, связанные с этим вирусом, сохраняются. Мы очень внимательно отслеживаем то, как он мутирует. Сегодня эпидситуация в стране и по ковиду стабильна, и по гриппу, но мы предполагаем рост, прежде всего, рост заболеваемости гриппом", - указала она.

Глава надзорного ведомства также обратила внимание, что в случае недомогания нужно обращаться к врачу и с учетом большого количества мероприятий, скоплений людей бережно относиться к своему здоровью.