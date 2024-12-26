Российский рынок акций демонстрирует рост в начале торгов

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Российский рынок акций в начале торгов 26 декабря демонстрировал рост ведущих индексов, юань слабеет по отношению к рублю. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Мосбиржи вырос на 0,61% и составлял 2 749,49 пункта, индекс РТС также рос на 0,61%, до 869,52 пункта.

Вместе с тем курс юаня к рублю на открытии торгов Мосбиржи опустился на 4 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,446 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи незначительно ускорил рост и торговался на уровне 2 749,91 пункта (+0,62%), индекс РТС составлял 869,64 пункта (+0,62%). Вместе с тем курс юаня замедлил снижение до 13,461 рубля (-2,5 копейки).

Мосбиржа с 13 июня отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.