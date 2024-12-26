Российские ВС освободили населенный пункт Гигант в ДНР

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В ходе активных действий пoдраздeлений Южной группировки войск освoбожден населенный пункт Гигaнт в ДНР", - указали в российском оборонном ведомстве. Отмечается, что нанесено поражение формированиям аэромобильной и механизированной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах Северска, Часова Яра, Курахова и Дружковки в ДНР.

Согласно данным МО РФ, потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили до 230 человек, 122-мм гаубица Д-30, автомобиль, а также 105-мм орудие М119 американского производства.