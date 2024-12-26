Стоимость нефти Brent впервые с 18 декабря поднялась выше $74 за баррель

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $74 за баррель впервые с 18 декабря.

По состоянию на 12:50 мск, стоимость нефти Brent росла на 0,58% и торговалась на уровне $74,01 за баррель.

К 13:05 мск фьючерс на Brent практически не изменился и находился на отметке в $74 (+0,57%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2025 года поднимался на 0,63% и составлял $70,54 за баррель, свидетельствуют данные площадки.