Медведев заявил, что этоноанклавы из семей мигрантов могут стать рассадником экстремизма

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В России из членов семей мигрантов формируются этнические анклавы, и при неуважении приезжих к российскому законодательству в этой среде может распространиться экстремистская идеология. На это обратил внимание заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев в ходе совещания по вопросам совершенствования миграционного законодательства.

"Длительное нахождение членов семей трудовых мигрантов создает значительную нагрузку на социальную сферу России. Ну а в ряде случаев становится причиной напряженности в межнациональных отношениях. Особенно если такие иностранные граждане нигде не работают и не обучаются, ну, и, фактически, не желают соблюдать нормы российского законодательства", - указал он.

"Возникают этнические анклавы, которые могут превращаться в рассадники экстремизма", - подчеркнул Медведев.