Пашинян: приоритеты председательства Армении в ЕАЭС охватывали актуальные сферы взаимодействия

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Ключевые приоритеты председательства Армении в органах ЕАЭС в 2024 году отражали основные направления экономического взаимодействия. Об этом в Санкт-Петербурге в ходе заседания Высшего Евразийского совета заявил премьер-министр Никол Пашинян, который вел заседание удаленно из-за заражения COVID-19.

"Подходит к завершению период председательства Армении в органах Евразийского экономического союза. Главные приоритеты нашего председательства охватывали ключевые направления экономического взаимодействия: формирование единых рынков в энергетической сфере, устранение барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС, развитие транспортно-логистической инфраструктуры и укрепление международных связей", - указал он.

Пашинян отметил, что "в числе приоритетов также выделялись развитие кооперационного потенциала и цифровых технологий, а также консолидация усилий IT-сообществ для внедрения инновационных решений в агропромышленный комплекс".