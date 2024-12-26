Оппозиция Южной Кореи запустила процедуру импичмента в отношении и.о. президента

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Демократическая партия "Тобуро" инициировала процедуру импичмента исполняющего обязанности президента Республики Корея премьер-министра Хан Док Су, передает агентство Yonhap.

Ранее в четверг депутаты подали проект импичмента в аппарат парламента и представили его на пленарной сессии. Согласно законодательству страны, голосование по импичменту возможно не ранее 24 часов после того, как инициативу представили на пленарной сессии. По информации Yonhap, голосование состоится 27 декабря. "Тобуро" контролирует в парламенте 170 из 300 мест.

До этого оппозиция угрожала запустить процедуру импичмента, если Хан Док Су не одобрит назначение конституционных судей 26 декабря. И.о. президента заявил, что не намерен этого делать, пока между правящим и оппозиционным лагерями будет достигнут консенсус.