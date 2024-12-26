В России бутерброд с черной икрой за год вырос в цене на 14%

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В России за год бутерброд с черной икрой подорожал на 14%, его стоимость составила около 2 тыс. рублей. Об этом со ссылкой на данные исследования "Контур. Маркета" сообщает ТАСС.

"Средняя стоимость бутерброда с черной икрой в 2024 году составила 2 069 рублей. Это на 14% дороже, чем в декабре прошлого года, когда он стоил 1 814 рублей", - следует из материалов исследования.

Как отмечается, среди ингредиентов бутерброда с черной икрой на 14% подорожала черная икра осетра, в декабре текущего года стоимость 25 граммов которой достигла 2 050 рублей. Кроме того, выросла цена багета - на 20%, сливочного масла - на 18%.

Вместе с тем стоимость бутерброда с красной икрой выросла в РФ на 38% и составила 195 рублей. Из ингредиентов для бутерброда с красной икрой больше всего выросла в цене икра лосося - на 41%, до 176 рублей за 18 граммов.

Некоторое время назад председатель Рыбного союза Александр Панин заявлял, что цены на красную икру в стране начнут снижаться после Нового года, при этом ближе к Масленице прогнозируется небольшое подорожание. Согласно данным Росстата, в ноябре 2024 года цены на икру лососевых рыб увеличились на 5,4% по сравнению с месяцем ранее.