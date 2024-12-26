Суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 230 военных

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Суточные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на курском направлении составили более 230 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены 3 боевые машины пехоты, из них 1 БМП Bradley производства США, бронетранспортер, 3 боевые бронемашины, 7 автомобилей, артиллерийское орудие и 2 станции радиоэлектронной борьбы", - указали в российском оборонном ведомстве.

Уточняется, что всего с начала боевых действий на курском направлении противник потерял свыше 43 970 военнослужащих, 255 танков, 197 боевых машин пехоты, 137 бронетранспортеров, 1 321 боевую бронемашину, 1 191 автомобиль, 325 артиллерийских орудий, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.