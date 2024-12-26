FT: Китай инициировал кампанию по стимулированию рождаемости

Liu Junxi/Zuma/ТАСС

Китай инициировал общественную кампанию для стимулирования рождаемости в стране, пишет газета Financial Times.

Сообщается, что местные власти в рамках кампании обзванивают замужних женщин с тем, чтобы поинтересоваться об их планах завести детей. Некоторых также приглашают пройти медицинскую консультацию, а в отдельных случаях предлагают субсидию за рождение ребенка.

Некоторое время назад председатель КНР Си Цзиньпин призвал продвигать формирование общества, нацеленного на рождение и воспитание детей. По его словам, "необходимо оказывать содействие построению общества, которое положительно смотрит на рождение детей".

В 2023 году численность населения Китая уменьшилась на 2,08 млн человек, до 1,40967 млрд. За прошлый в стране зарегистрировали 9,02 млн новорожденных, число умерших - 11,10 млн человек. Коэффициенты рождаемости и смертности составили 6,39 и 7,87 промилле соответственно.

В Китае с 1970-х реализовывалась политика ограничения рождаемости "одна семья - один ребенок". Однако ввиду стремительного падения рождаемости и старения населения правительство начало постепенно отказываться от ограничений. С начала 2016 года в КНР в силу вступил закон, разрешающий каждой семье иметь двух детей. В мае 2021 года в стране разрешили заводить до трех детей.