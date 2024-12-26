Шесть пострадавших в результате крушения самолета у Актау остаются в реанимации

В медучреждениях города Актау находятся шесть человек, пострадавших в результате крушения пассажирского самолета азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации Мангистауской области Казахстана сообщает ТАСС.

"В настоящее время под наблюдением находятся 20 пациентов, в том числе 6 в реанимации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в четверг утром борт санитарной авиации центрального аппарата МЧС РФ эвакуировал из Актау пострадавших россиян.

"Все пациенты получают лечение в полном объеме согласно протоколу диагностики и лечения Минздрава Казахстана. Следственными органами проведена работа по установлению личности двух пациентов, одна из них идентифицирована, установлено гражданство Азербайджана", - указали в пресс-службе.

Там уточнили, что с пострадавшими и родственниками работает бригада психологов.